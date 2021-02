Pedro Fonseca foi o concorrente escolhido pelos portugueses para abandonar a casa do ‘Big Brother – Duplo Impacto’, na noite de domingo, dia 7 de fevereiro. O ilusionista foi o menos votado, obtendo apenas 25% dos votos, e por isso, teve de abandonar a casa.

Contudo, após a revelação dos resultados, o concorrente recusou-se a sair da casa da Ericeira e protagonizou um momento insólito no programa.





Incrédulo com a expulsão, Pedro saiu do confessionário e dirigiu-se à sala, começando a despir-se em frente aos colegas. Apesar das várias ordens do ‘Big Brother' e os avisos dos colegas, o concorrente acabou por saltar para dentro da piscina, deixando todos surpreendidos e em alvoroço.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Concorrente reagiu de forma insólito à expulsão da casa mais vigiada do país.