Pedro Ribeiro diz palavrão em direto na rádio e pede desculpa

Diretor da rádio pensava que já não estava no ar.

15 jun 2020 • 18:17

Foi esta segunda-feira, dia 15, durante o programa da manhã, que Pedro Ribeiro, diretor da rádio Comercial cometeu um lapso e disse a palavra "me***" em direto, pensando que o microfone estava desligado.

Mais tarde, utilizou a rede social Instagram para se pronunciar sobre o assunto, pedindo desculpa aos ouvintes.

"Me***. Eu disse a palavra m***, no ar, esta manhã. Foi depois de uma conversa sobre o dia em que Nuno Markl se agarrou às cordas da piscina do ZMar", começou por contar.

"E eu, a rir, pensando que o micro estava fechado: ‘Bem, Nuno, a tua figura, agarrado à vida, quando eles ligaram aquela m****!’ Game. Set. Match. Desculpem, ouvintes", escreveu o locutor de rádio da estação na legenda de uma fotografia em que aparece com as mãos na cabeça.