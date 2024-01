Pedro Santana Lopes promove Figueira da Foz na Austrália

Pedro Santana Lopes quer transformar Figueira da Foz num destino internacional. Nas redes sociais, o presidente da câmara da cidade partilhou o filme promocional exibido durante o intervalo do Open da Austrália, que terminou este domingo em Melbourne.“No intervalo do Open da Austrália. Fantástico! Quanto vale esta promoção pelo Mundo fora?”, escreveu na legenda o antigo primeiro-ministro, orgulhoso do trabalho que apresenta a Figueira da Foz como um destino de excelência, repleto de belezas naturais.