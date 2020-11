Pedro Scooby dá o nó em Lisboa e goza noite de núpcias de luxo

O ex-marido da atriz Luana Piovani, Pedro Scooby, casou-se, na última segunda-feira, com a modelo Cintia Decker, num cartório em Lisboa. Para celebrar a ocasião, o casal, que se encontra a viver em Cascais, foi jantar ao restaurante Seen com um grupo de amigos.

Mais tarde, os recém casados passaram a noite de núpcias num dos hotéis de luxo da capital lisboeta, o Hotel Tivoli Avenida. Pedro e Cintia ficaram na Suite Diplomática, que custa mais de mil euros por noite.

Recentemente, o surfista e a modelo foram capa da revista brasileira ‘Quem’ e, à publicação, Pedro fez questão de explicar porque é que decidiram casar em Portugal: "Como a nossa casa é agora em Portugal, queremos estar casados legalmente aqui também".

Devido à pandemia de Covid-19, o casal viu-se impedido de celebrar com a família e amigos: "Só o vamos fazer quando tudo estiver deliberado para as nossas famílias estarem presentes".



Recorde-se que Pedro Scooby tem três filhos com Luana Piovani: Bem, Dom e Liz.