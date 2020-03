Pedro Scooby revela o valor que paga mensalmente a Luana Piovani

Luana Piovani e Pedro Scooby continuam a trocar acusações! Depois da apresentadora dizer que o ex-marido é um pai ausente, o surfista veio a público revelar que paga mensalmente 1800 euros a Luana Piovani como pensão de alimentos dos três filhos.O ex-namorado de Anitta considera pagar um valor avultado visto os gastos que as crianças têm., escreveu em resposta a uma seguidora que o criticou.Através do Instagram, Luana Piovani revelou que Pedro Scooby estava atrasado no pagamento da pensão há quatro dias.O surfista acusou a ex-mulher de o atacar cada vez que está a namorar com alguém. O surfista está noivo de Cintia Dickier., disse.Para terminar, um seguidor afirmou que Pedro Scooby vive rodeado de luxo ao contrário dos filhos. O surfista não se deixou calar e respondeu-lhe., atirou.