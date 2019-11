Pedro Scooby sofre acidente grave no mar da Nazaré

, que está atualmente em Portugal, apanhou um grande susto no mar da. O relato foi feito por um amigo do surfista através do Twitter que deu conta da ocorrência, que causou grande alarme.

"O Scooby apagou na água, ficou perdido durante 40 segundos. Foi resgatado com vida, sem reação", começou por escrever o amigo Harley na publicação.





"Quase morri. Fiquei várias ondas debaixo de

água

. Ninguém conseguia encontrar-me. Encontraram-me desorientado e levaram-me para a areia. Vomitei", revelou o próprio a uma publicação brasileira.

Após o grande susto, que acabou com o surfista a ser resgatado pelas equipas de socorro, Scooby confirmou o sucedido.

Esta não é a primeira vez que o surfista sofre um acidente na Nazaré. Em março de 2017 chegou até a levar pontos depois da prancha bater na sua cabeça.



Recorde-se que Pedro Scooby está atualmente em Portugal com os três filhos, fruto da antiga relação com a apresentadora Luana Piovani.