Namorada do concorrente expulso do 'Big Brother' faz revelações.

17:28

Pedro Soá perde a cabeça e mostra-se agressivo

As polémicas em torno da vida de Pedro Soá começaram ainda antes de entrar na casa do 'Big Brother' (TVI). De acordo com a namorada do concorrente, que foi esta terça-feira expulso do programa da TVI por comportamentos agressivos , Pedro tem vários inimigos.", contou Ana Cristina Águas à revista 'Mariana'.De acordou com a companheira, Pedro Soá é um homem "agressivo nas palavras", mas garante que nunca foi vítima de violência doméstica.