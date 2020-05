Pedro Soá arrependido de atitudes violentas: "Não há desculpa... A minha namorada não gostou"

Pedro Soá foi expulso pela produção do 'Big Brother' após a polémica em torno de uma discussão com a colega Teresa.



Criticado pelo comportamento violento que manifestou, acabou por ser alvo de vários 'ataques' por parte dos espectadores e foi castigado pela produção do programa, sendo expulso do reality-show.





Já fora da casa mais vigiada do país, Pedro Soá esteve à conversa com Cláudio Ramos sobre tudo o que aconteceu e voltou a revelar-se arrependido, depois de já ter pedido desculpas à colega para quem foi agressivo quando ainda estava no desafio.desabafou, sem esconder o quanto se sente incomodado por ter 'perdido a cabeça'.

"A minha namorada não gostou, mas sabe quem eu sou" confessou.



No entanto, o ex-participante do reality-show admitiu que está preocupado com a mãe, porque a situação está a ser fácil de gerir para ela.

"A minha mãe não gostou daquilo que viu. Viu que eu não estava bem. E está ainda mais abalada está por estarem a conotar-me com violência doméstica, como se eu fosse um assassino", disse.



A namorada do ex-concorrente do 'Big Brother' fez revelações surpreendentes, garantindo que o companheiro é odiado e ameaçado fora do formato da TVI.





Pedro Soá perde a cabeça e mostra-se agressivo