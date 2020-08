Pedro Soá critica produção e concorrentes do ‘Big Brother’

Pedro Soá esteve presente esta madrugada, dia 6 de agosto, no ‘Extra’ do ‘Big Brother’ e durante a tarde utilizou as redes sociais para tecer duras críticas à produção e a alguns concorrentes do reality show da TVI.

"Preparados para o espectáculo", escreveu na legenda da fotografia que partilhou ao lado de Daniel Monteiro e Pedro Alves. Na caixa de comentários da publicação, o concorrente respondeu a alguns seguidores e criticou a produção do programa.

"Então qual foi a surpresa?", questionou uma seguidora. "(…) Não ouviu a música? A melhor chapada é a do desprezo! Queriam confrontos, levaram com ‘água benta’", respondeu Pedro. Já noutro comentário, o ex-concorrente deu a entender que só marcou presença no programa devido ao contrato com a produção: "Contratos… Percebeu?", disse a um seguidor.

Todavia, a produção não foi a única criticada: "O co** do Diogo sempre com aquele ar de esgazeado. Ninguém merece", comentou um internauta. Pedro Soá não poupou nas críticas e respondeu ao seguidor: "Foi lá ficar a noite a fazer guarda noturno para o dia seguinte… Já ia preparado com pijama e tudo", afirmou.

À semelhança de Diogo, Noélia também foi alvo de críticas: "A Noélia quis aproveitar o programa para lavar roupa suja (sensatos?) com o Daniel", disse outro seguidor. "Vintém é um vintém, um cretino é um cretino. Neste caso uma cortina", atirou.

Recorde-se que Pedro Soá foi expulso do programa devido ao comportamento violento.