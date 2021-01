Pedro Soá explica desistência do 'Big Brother': "Tomava uma medicação muito pesada"

"Para mim não correu nada mal, correu tudo bem. Eu estava a fazer uma ótima participação, dentro daquilo a que me propus", disse.



"Tenho uma doença praticamente desde que nasci, rinite alérgica crónica e eczema atópico", revelou, acrescentando que costuma fazer medicação para atenuar os sintomas, mas a dada altura já não conseguia dormir. O "stress, a ansiedade e a alimentação" que sentia dentro da casa também não ajudavam.



Tudo isto era uma bomba relógio e podia ou não ser controlado

", afirmou. "Tomava uma medicação muito pesada que me dava sono. Tomava doses de cavalo porque sabia que tinha de estar pronto para o jogo no dia seguinte. Começou a ser muito complicado para mim porque tinha de andar a tomar medicação, tinha de andar a por cremes, à noite não dormia…", acrescentou.



"Eu já estava num tal estado elevado de doença que tinha de estar pelo menos um mês a ser tratado para voltar ao estado normal. Então o que é que eu ia estar a fazer dentro da casa?", questionou.



A saúde foi o que o motivou a abandonar o reality show, mas apesar disso, Pedro confessou que esteve mais forte a nível psicológico do que quando participou no 'Big Brother 2020', onde foi expulso devido ao comportamento agressivo.

Após desistir dono passado domingo, dia 24 de janeiro,explicou à imprensa, porque decidiu abandonar a casa mais vigiada do país.