Pedro Soá fala sobre expulsão do 'Big Brother': "Nunca seria capaz de agredir a Teresa"

Pedro Soá perde a cabeça e mostra-se agressivo

Pedro SoáJá fora da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente esteve na manhã desta quinta-feira no programa 'Você na TV', à conversa com Manuel Luís Goucha, acompanhado da namorada, Ana, com quem mantém uma relação há oito anos, e falou sobre a experiência.Pedro começou por garantir que o desafio foi mais difícil que estava à espera, pelo facto de não conseguir gerir a situação de estar fechado dentro de uma casa., começou por dizer., desabafou., disse Pedro., afirmou.Goucha não hesitou em perguntar ao ex-participante do reality-show como é que está a saber lidar com os 'ataques' que está a sofrer desde que saiu da casa, tais como. Pedro desvalorizou a situação, admitindo que não dava importância a isso.No entanto, não deixou de lamentar a situação pela mãe, que está a sofrer com o que está a acontecer., referiu."O maior erro foi ter sido líder naquela semana. Foi muito complicado para mim", disse.disse, garantindo que gosta muito da colega, enaltecendo que, garantiu Pedro, após ser sido questionado por Goucha sobre essa possibilidade durante o momento de tensão que protagonizou.O apresentador não resistiu a esclarecer, perante a namorada do ex-concorrente, se Ana conhecia este lado mais agressivo do companheiro, abordando os casos de violência doméstica. Ana garantiu que não, e que também nunca admitiria tal coisa., lamentou Pedro Soá, afirmando que a partir de agora, depois da experiência, vai sere pediu novamente desculpas pelo comportamento no 'Big Brother'.