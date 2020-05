Pedro Soá recebe avião: "Um líder não insulta nem ameaça, Soá rua"

A carregar o vídeo ...

Pedro Soá perde a cabeça e mostra-se agressivo

Pedro Soá irritou-se com Teresa durante o dia de hoje e teve comportamentos agressivos dentro da 'Casa do Big Brother' (TVI), algo que tem originado uma grande polémica.Primeiro, foi Teresa que ameaçou desistir depois da discussão. Depois, o marido da concorrente dirigiu-se à Ericeira e, do exterior da casa gritou-lhe para que abandonasse o jogo.Depois, perante tal atitude Pedro mostrou-se arrependido e acabou por pedir desculpas e também já pondera deixar a casa.Entretanto, a sua imagem ficou prejudicada e recebeu um avião negativo do exterior. "Um líder não insulta nem ameaça, Soá rua".A TVI está a preparar uma emissão especial onde serão anunciadas as sanções que os concorrentes que quebraram regras serão sujeitos.