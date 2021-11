Pedro Sousa e Ana Guiomar são as novas caras exclusivas da TVI

Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção do canal, disse estar "muito feliz".

Pedro Sousa e Ana Guiomar assinaram contrato de exclusividade com a TVI. Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção do canal, disse estar "muito feliz"."A TVI junta dois extraordinários atores ao seu leque de exclusivos, o que nos permite crescer em conjunto fazendo cada vez mais e melhor na ficção. Estamos muito felizes com o dia de hoje". Pedro Sousa, que assinou o seu primeiro contrato de exclusividade, confessou: "É um momento muito importante na minha carreira".Também Ana Guiomar se mostrou feliz. "Ter este voto de confiança é o melhor presente de todos."