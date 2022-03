Pedro Teixeira conduz camião até à Polónia para ajudar vítimas da guerra Ator rumou à fronteira da Ucrânia para ajudar vítimas da ofensiva russa.

08 mar 2022 • 01:30

Pedro Teixeira viajou com destino à Polónia para ajudar as vítimas da guerra da Ucrânia. O ator fez-se à estrada ao volante de um camião. Pedro optou por não divulgar este gesto solidário, no entanto, um amigo revelou a iniciativa através das redes sociais, partilhando uma fotografia captada durante uma videochamada.



“Este é o Pedro Teixeira! Todos o conhecem da televisão, mas para nós é ‘apenas’ um grande amigo. Hoje, enquanto regressávamos em família de uma semana de férias (à qual ele não foi porque teve de ficar a trabalhar), fizemos uma videochamada emocionante com ele a contar um pouco do seu programa deste fim de semana”, disse o amigo do ator. “Não tem tempo para férias, mas tem tempo para ajudar.”

