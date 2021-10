Pedro Teixeira conta que Sara Matos passou 15 horas em trabalho de parto

07 out 2021 • 15:35

Pedro Teixeira é um companheiro orgulhoso e não poupa elogios à companheira, Sara Matos, pela sua "coragem" no dia do parto do filho, Manuel, a 15 de setembro.", revelou o ator e apresentador da TVI em entrevista a Manuel Luís Goucha.Pedro conta que o parto teve que ser induzido.urante as horas que antecederam o nascimento, Pedro confessa que houve algum nervosismo. "Houve umas coisas no parto... Aconteceu ali uma ou outra coisa. E eu sem saber o que se estava a passar. Fiquei atento a tudo e estava preocupado. A minha irmã, que é enfermeira e fez o parto, estava tranquila. O médico estava tranquilo. Isso tranquilizou-me".