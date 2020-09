Pedro Teixeira desabafa sobre aumentar família com Sara Matos

Pedro Teixeira está de volta ao trabalho após férias na Madeira, primeiro com a família e depois com amigos. Foi espetacular, revelou à Vidas o apresentador, que não vê a hora de voltar a ser pai.Estou a tentar desde o dia em que comecei a namorar!, brinca, referindo-se à relação de seis anos que mantém com a atriz Sara Matos.Há dias em que pensamos mais nisso do que outros, acrescenta Pedro Teixeira, para quem a família é mais importante do que qualquer carreira.De volta à condução de Mental Samurai (TVI), Pedro Teixeira teve como principal concorrente na estreia, no passado domingo, a ex-companheira, Cláudia Vieira, que conduz O Noivo é que Sabe (SIC). E perdeu nas audiências.O programa está bem feito e tive de lhe dar os parabéns, admite o ator e apresentador.