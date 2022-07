Pedro Teixeira e Cláudia Vieira de mãos dadas pela filha

01:30

O antigo casal Cláudia Vieira e Pedro Teixeira cruzou-se no recinto do festival Nos Alive e mostrou, mais uma vez, que mantém uma boa relação. À chegada, o ator da TVI não quis deixar de cumprimentar Cláudia e inclusivamente chegou a dar-lhe a mão, num gesto de carinho. Cláudia optou por ficar à espera do atual companheiro, João Alves, à entrada da tenda VIP, e à sua chegada o casal trocou um beijo apaixonado.Questionado pelo site ‘Flash!’ sobre o gesto de cumplicidade com Cláudia, Pedro Teixeira esclareceu que a relação de amizade é valorizada pelos dois. "Somos uma grande família. Gostamos muito uns dos outros e temos uma filha em comum e seria só tonto termos uma má relação", explicou o ator. O ex-casal tem uma filha em comum, Maria, de doze anos.Sofia Ribeiro e Catarina Sikiniotis também marcaram presença no festival.