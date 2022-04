Pedro Teixeira e Cláudia Vieira juntos pela filha ‘Ex’ unidos para celebrar o 12º aniversário da filha, Maria.

Pedro Teixeira e Cláudia Vieira juntaram-se para festejar o 12º aniversário da filha, Maria. O dia foi marcado por várias declarações à menina. O pai ‘babado’ aproveitou a data especial para enaltecer o papel da ex-companheira no que diz respeito à educação da filha, mostrando a boa relação que mantêm apesar do divórcio. “A sorte que nós temos, Vieirinha. Parabéns, és uma mãe do caraças”, escreveu o ator. À noite, Pedro e Cláudia juntaram as respetivas famílias no restaurante do atual companheiro da atriz, João Alves, para um jantar de comemoração. O bom ambiente entre todos, em prol da menina, foi notório. Só faltou a atual companheira de Pedro, Sara Matos.

