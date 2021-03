Pedro Teixeira e Sara Matos revelam que vão ser pais

01:30

Vânia Nunes

Sara Matos, de 31 anos, e Pedro Teixeira, de 40, escolheram o Dia da Mulher para anunciarem que vão ser pais. O casal, junto há cinco anos, partilhou a novidade através de um vídeo emotivo, gravado durante uma consulta, em que se podem ver imagens de uma ecografia, com o batimento cardíaco do bebé como som de fundo.Ao longo da filmagem é possível ouvir-se algumas indicações do médico que acompanha a atriz. "Está tudo bem com o bebé." Sara Matos reage com uma voz emocionada: "Parece tão perfeitinho." O vídeo, que ‘derreteu’ os seguidores dos dois atores, termina com uma imagem da filha mais velha de Pedro Teixeira, Maria, de dez anos, fruto da relação com Cláudia Vieira, com um sorriso rasgado, a segurar na imagem da ecografia do bebé.Sara já tinha confessado que queria ser mãe em breve e Pedro chegou a afirmar que ia ser pai em 2021.