Pedro Teixeira e Sara Matos têm estado bastante próximos Depois da separação que se deu há três meses, os atores têm estado juntos em alguns momentos, no aniversário do filho e na peça de teatro da atriz.

Sara Matos e Pedro Teixeira

Foto: Direitos Reservados

01:30

Pedro Teixeira, de 42 anos e Sara Matos, de 33, puseram fim à relação há três meses. Se no início o ex-casal se afastou, agora voltou a aproximar-se. O ator de ‘Festa é Festa’, da TVI, esteve na Rádio Renascença, onde mostrou ter vontade de se reconciliar com a atriz declarando-se à ex-companheira. Depois disso, os dois atores estiveram juntos no aniversário do filho Manuel que completou dois anos, a 15 de setembro. Mas esta não foi a única vez lado a lado, já que Sara Matos convidou o apresentador de ‘Vai ou Racha’ para estar na plateia da antestreia da peça ‘Sonho de Uma Noite de Verão’. E assim foi.



Este tema foi analisado no programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV. "Acredito que a Sara ainda dê uma oportunidade ao Pedro", disse Gisela Serrano opinião com a qual Adriano Silva Martins concordou. Já Daniel Nascimento não acredita na reconciliação do casal afirmando que após o fim da relação a atriz se tem mostrado mais à vontade e que pode até já ter feito o luto da relação com o ator.