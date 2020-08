Pedro Teixeira faz rasgados elogios à 'patroa' Cristina Ferreira Prestes a estrear nova edição do concurso das noites da TVI, Teixeira recebe apoio da amiga mais querida e especial

Não é segredo para ninguém que Pedro Teixeira e Cristina Ferreira mantêm uma ligação além do pequeno ecrã. Os dois conheceram-nos nos bastidores do ‘Dança com as Estrelas’ e não mais se largaram... na profissão e também na vida.

Agora, no regresso de Cristina Ferreira à TVI, o ator volta a reencontrá-la e desfaz-se em elogios às recentes conquistas da amiga especial. "Todos na TVI temos de estar contentes com o regresso da Cristina. É uma vencedora, grande profissional e tudo aquilo em que se meteu desde o início funcionou. Todos queremos que as coisas agora corram bem, porque os bons fazem sempre falta e a Cristina fazia falta à TVI há muito tempo..."



A conversa no gabinete

Neste regresso à televisão de Queluz de Baixo, a ex-estrela da SIC somou ao cargo de apresentadora um posto como diretora de Entretenimento e Ficção. As mexidas já começaram. Cristina já se reuniu com vários rostos do canal, inclusivamente com Pedro Teixeira para delinear o futuro. "Não me pediu nada de especial. Não sei qual vai ser a conversa com as outras pessoas. O esforço é uma coisa que faz parte do nosso trabalho. Não é por a Cristina estar ou não estar que fazemos melhor ou pior. Vamos fazer é de forma diferente, porque há coisas a sair da cabeça dela", completou.

Na última semana, Cristina Ferreira deu a entender que o próximo projeto em televisão poderá ser ao lado de Pedro Teixeira. "Matei saudades da dupla e um dia destes ‘Apanhem se Puderem’ na TVI", escreveu nas redes sociais. Os admiradores deliraram com a possibilidade de a dupla voltar a reunir-se.

