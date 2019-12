Pedro Teixeira faz surpresa a Sara Matos

Pedro Teixeira e Sara Matos

Foto: Direitos Reservados

01:30

André Filipe Oliveira

Sara Matos completou, ontem, 30 anos. Feliz pela data, a atriz convidou um grupo restrito de amigos, no qual se incluiu a família, para soprar as velas, soube oO namorado, Pedro Teixeira, que estava em Madrid, em gravações do programa ‘Mental Samurai’, da TVI, viajou propositadamente até Lisboa para abraçar a amada. Antes de embarcar, Teixeira deixou palavras bonitas nas redes sociais: "A pequenota faz 30 anos. Está cada vez mais bonita. Parabéns, meu amor." A intérprete de Elsa, em ‘Terra Brava’, da SIC, escreveu sobre o aniversário: "Gosto me de me ver com 30 [anos] e sentir-me confiante para dizer: quanto mais vamos avançando na idade, mais fixe é. Acreditem! Com todos os meus receios e inseguranças, parece que me sinto mais pronta para viver esta aventura que é a vida. Mesmo as partes menos boas, se tornam menos assustadoras, é tudo muito mais fluido".O texto foi direcionado aos admiradores. "Obrigada a todos os que apreciam o meu trabalho e que fazem questão de me mandar mensagens de parabéns. Sabe bem. É quentinho e caloroso", apontou Sara.