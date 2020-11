Pedro Teixeira fica com a filha após Cláudia Vieira contrair Covid-19

01:30

Vânia Nunes

Com Cláudia Vieira infetada com Covid-19, Pedro Teixeira tem estado com a filha de ambos, Maria, de 10 anos, em casa. Apesar da criança ter testado negativo terá que cumprir 14 dias de isolamento profilático por ter tido contacto direto não só com a mãe, mas também com a irmã, Caetana, de apenas onze meses, e com o padrasto, João Alves, todos positivos para a doença.Maria mudou-se, assim, para casa do pai que, com o final das gravações de ‘Quer o Destino’ (TVI), está livre para poder dedicar-se à filha a 100%. De acordo com a ‘TV7 Dias’, Sara Matos, a namorada do ator, vai permanecer afastada.Nas redes sociais, Pedro Teixeira mostrou o seu apoio à ex-companheira, deixando-lhe imagens de corações.