Pedro Teixeira foi ver Sara Matos ao teatro

Sara Matos e Pedro Teixeira

Foto: Direitos Reservados

01:30

Depois do aniversário do filho Manuel, Pedro Teixeira e Sara Matos voltaram a ser vistos juntos, desta vez no ensaio de uma peça de teatro ‘Sonho de uma Noite de Verão’ na qual a atriz, de 33 anos, participa.





O assunto foi comentado no programa da, ‘Noite das Estrelas’. “Houve um ensaio com público no Teatro da Trindade do ‘Sonho de uma Noite de Verão’, onde entra a Sara Matos, e o Pedro esteve lá a vê-la”, contou Teresa Guilherme. E acrescentou: “É muito curioso isto, porque o Pedro Teixeira foi a este ensaio geral convidado por alguém, seguramente pela Sara Matos. [...] Eu já vejo isto a dar uma certa volta.”

Recorde-se que o ator, de 42 anos, e Sara Matos estiveram juntos nove anos e têm um filho em comum. O rosto da TVI é ainda pai de Maria, fruto da relação já terminada com a estrela da SIC, Cláudia Vieira.