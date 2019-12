Pedro Teixeira imita Lourenço Ortigão e também usa franja da namorada

Ver esta publicação no Instagram Messy hair, don't care! Uma publicação partilhada por (@pedroteixeiraoficial) a 6 de Dez, 2019 às 1:03 PST

Pedro Teixeira revelou o seu lado mais divertido ao mostrar-se nas redes sociais a usar a franja postiça escolhida por Sara Matos, na gala da 'GQ Portugal'. O look de Sara Matos arrasou e o companheiro decidiu brincar e colocar o adereço na cabeça.Nas redes sociais, Pedro Teixeira partilhou uma fotografia onde surge com uma das cadelas do casal a exibir a franja.escreveu o rosto da TVI na publicação.Os fãs não tardaram em reagir com comentários animados onde mostram que acharam piada à brincadeira., comentou Sara Matos.

Recorde-se qu, esta brincadeira em relação ao penteado já tinha sido protagonizada por Lourenço Ortigão, ex-namorado de Sara Matos, quando o ator usou a também franja da namorada Kelly Bailey, quando a jovem atriz optou por ser adepta deste look.



Na altura, Lourenço também partilhou através das redes sociais uma fotografia engraçada onde surgia com a franja loira de Kelly Bailey na cabeça.