Pedro Teixeira indignado com violência no Dragão Arena

O ator Pedro Teixeira, que é sócio do Futebol Clube do Porto e que marcou presença na Assembleia Geral do FC Porto, partilhou uma publicação nas redes sociais a lamentar os atos de violência que decorrem durante a reunião: "Uma situação destas jamais poderia ter acontecido num país livre e democrático. Senti medo e vergonha do que se passou. É um dia impossível de esquecer".



"O que assistimos depois foi um descalabro, bastava um simples manifesto para que se fosse destratado com insultos. Foi uma vergonha, sócios agredidos na bancada, homens e mulheres de todas as idades", descreveu.



Note-se que, inicialmente, a Assembleia-Geral Extraordinária do FC Porto estava marcada para um auditório mas, devido aos "milhares de sócios à espera para exercer o seu direito ao voto", foi realizada no Dragão Arena, o que levou ao descalabro. No entanto, segundo Pedro Teixeira, bastava "um simples manifesto para que se fosse destratado com insultos". A situação subiu de tom e, "perante uma direção e uma mesa da assembleia geral impávida", as agressões tomaram conta do pavilhão.

"A única coisa que interessava era prosseguir com a ordem de trabalhos. Não houve uma palavra, os braços e as pernas continuavam cruzados enquanto tudo acontecia mesmo ali à frente de todos", lamentou o ator.

"Pouca segurança, zero polícia de segurança pública, pancadaria e intimidação. Isto está errado! Uma situação destas jamais poderia ter acontecido num país livre e democrático", pode ler-se ainda no Instagram de Pedro Teixeira, que deixou duras críticas à organização.



Dia 20 há nova assembleia geral, lembrou Pedro Teixeira, deixando um aviso: "será bonito e extremamente importante que estivéssemos lá todos novamente e num clima muito mais sereno e seguro, pois será inaceitável e incompreensível que depois do que se passou ontem a PSP e o Ministério Público não tomem medidas e protejam a ordem pública e a segurança de todos".

O "dia impossível de esquecer", para o ator, culminou com o adiamento da Assembleia-Geral Extraordinária para a próxima segunda-feira, dia 20 de novembro.



Já anteriormente o ator de 'Festa é Festa', da TVI, tinha estado envolvido numa troca de argumentos com Fernando Madureira, líder da claque dos Super Dragões. Madureira confirmou a sua presença na AG e garantiu uma adesão "em massa" dos elementos da claque.

Pedro Teixeira não se conteve: "O que estão a fazer ao nosso FC Porto já chega. Por isso faço questão de estar presente", escreveu Pedro Teixeira, acrescentando que Pinto da Costa deve "saber sair pela porta grande" e "não fazer 'truques' com estatutos que ninguém pode aceitar". "É o melhor presidente de todos os tempos, ninguém pode ter dúvidas disso. Mas ninguém é maior do que o clube e isso aplica-se a todos como bem sabes", escreveu o ator.

Fernando Madureira rebateu, apelidando Villas-Boas de "presidente da junta" de Nevogilde. "Para vocês o presidente da junta é maior do que o clube! Tenham juízo!", escreveu.