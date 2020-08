Pedro Teixeira junta filha e namorada nas férias

12:21

A maior prova de fogo para Pedro Teixeira, de 39 anos, chegou ao fim. Terminou as gravações da novela ‘Quer o Destino’, que conciliou numa primeira fase com o ‘Dança com as Estrelas’ e, na última semana, com três dias de gravações de ‘Mental Samurai’.Para descansar em pleno, oNão é a primeira vez que o faz, mas desta vez deixou claro que a amada e a filha têm uma boa relação. A família ficou numa propriedade de luxo, longe de hotéis, e tem aproveitado os dias de calor para maravilhar-se com a ilha de Ronaldo.Pedro Teixeira e Sara Matos já pensam no próximo passo: a maternidade. Este desejo está cada vez mais presente nos pensamentos do ator. "Acham que não ando a tentar?", atirou recentemente, dando a entender que um novo bebé pode estar a caminho...