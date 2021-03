Pedro Teixeira mostra pela primeira vez a barriga de grávida de Sara Matos

Através das redes sociais, o casal partilhou o momento ternurento da ecografia do bebé, cujo nascimento está previsto para este verão.No entanto, desde então, o casal ainda não tinha partilhado qualquer imagem em que fosse visível a gravidez de Sara, de 31 anos.O ator, recorde-se, já é pai de Maria, fruto da união com Cláudia Vieira, que também foi mãe novamente no ano passado.