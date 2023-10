Pedro Teixeira parabeniza Sara Matos após vitória nos Globos de Ouro

03 out 2023 • 19:33

Sara Matos, de 33 anos, esteve presente na gala dos Globos de Ouro, transmitida pela SIC, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e esta não foi uma noite indiferente para a atriz da estação de Paço de Arcos.Isto porque Sara Matos recebeu o prémio de melhor atriz de ficção pelo papel que desempenhou na novela 'Sangue Oculto', onde interpretou três personagens diferentes. A atriz foi ainda muito elogiada pelo gesto de solidariedade para com o colega João Catarré, tendo pedido um grande aplauso para o ator que está neste momento a lutar contra um linfoma.Pedro Teixeira, de 42 anos, de quem a atriz se separou no início deste verão, esteve atento à gala e depois de esta terminar mandou uma mensagem à ex-companheira e mãe do seu filho Manel, de 2 anos, a dar-lhe os parabéns por aquilo que conquistou., confessa Adriano Silva Martins, no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, onde o tema foi analisado.