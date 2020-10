Pedro Teixeira partilha a primeira fotografia da filha com Sara Matos

12:43

Pedro Teixeira não resistiu a partilhar uma fotografia da namorada, Sara Matos, com a sua filha, Maria, de 10 anos, fruto da relação com Cláudia Vieira.Na imagem, as duas surgem numa pose divertida, enquanto praticam exercício físico.Os seguidores do ator e apresentador da TVI ficaram rendidos e deixaram-lhe inúmeras mensagens. "Lindas" e "São tão parecidas", são algumas da mensagens deixadas no primeiro registo fotográfico de Sara Matos e Maria partilhado nas redes sociais.Pedro Teixeira e a atriz estão juntos há seis anos e já manifestaram vontade de ter um filho em comum.