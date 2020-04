Pedro Teixeira preocupado com a saúde da irmã: "Ela é enfermeira"

Pedro Teixeira participou em direto durante a emissão desta quarta-feira do programa 'A Tarde é Sua', conduzido por Fátima Lopes.O rosto da TVI surgiu no formato através de uma videochamada, e aproveitou para falar do período difícil que estamos a enfrentar. O ator tem cumprido a quarentena, devido ao surto de coronavírus, afastado do trabalho.

O apresentador do programa 'Mental Samurai' confessou que o principal receio nesta fase é que teme pela saúde da irmã, que é enfermeira e está a trabalhar 10 horas por dia.

"A família está bem, estou um bocadinho preocupado com a minha irmã, que é enfermeira, que trabalha 10 horas e está mais duas a desinfectar-se quando chega a casa", desabafou.



"De resto, estamos todos bem, o que nos deixa mais apreensivos é o facto de não sabermos quando é que isto vai terminar", disse ainda o ator.



Pedro Teixeira está atualmente a brilhar na nova novela da TVI, 'Quer o Destino'. As gravações da produção da TVI ficaram suspensas devido à pandemia, e o ator tem aproveitado para namorar em casa com a companheira, Sara Matos, e fazer exercício físico.



A propósito do exercício físico a que muitos famosos têm estado dedicados nesta quarentena, a companheira de Pedro Teixeira partilhou recentemente um vídeo nas redes sociais onde surge a cumprir um desafio de Cristina Ferreira para exercitar o corpo, que não deixou os milhares de seguidores indiferentes.





Sara Matos mostra-se sensual a dançar e fazer agachamentos