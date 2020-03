Pedro Teixeira reage a audiências de 'Dança com as Estrelas'

derrota para a estação rival. "

Pedro Teixeira reagiu às audiências que o programa 'Dança com as Estrelas' tem alcançado.O ator mostrou-se insatisfeito perante osPerante isso, o rosto da TVI desabafou sobre adisse.

"As estreias são sempre assim um bocadinho complicadas. Na segunda gala melhorámos um pouco, mas sentimos que ainda havia algumas coisas a corrigir. O segundo programa foi incrível. Não teve momentos mortos, teve momentos muito divertidos. O nível de dança cresceu bastante, não estava à espera que houvesse esta evolução nesta terceira gala. Eu próprio fiquei surpreendido. O problema que tem acontecido ultimamente é que começámos a ter conquistar público para o programa. Esse arranque é sempre mais complicado mas depois a coisa até se dá. Acabámos por ficar atrás, mas deixem ver o que vai acontecer", afirma Pedro Teixeira, que, ao lado de Rita Pereira, alcançou melhores resultados nas audiências no último domingo, dia 1 de março.



Apesar dos resultados das audiências não terem sido os desejados no arranque do programa 'Dança com as Estrelas', Pedro Teixeira mostra-se confiante.



"O programa voltou com força, estávamos todos com a energia certa, os jurados com graça, a serem sérios quando tinham de ser, divertidos, tivemos bons convidados e prestações brilhantes de todos os concorrentes", afirmou o rosto da estação de Queluz de Baixo.