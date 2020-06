Pedro Teixeira regressa à televisão para nova temporada de 'Mental Samurai'

Pedro Teixeira irá voltar a conduzir o concurso de sábado à noite da TVI, ‘Mental Samurai’, avança a 'TV Guia'. Ao que tudo indica, a estação televisiva de Queluz e a produtora do programa, ‘Warner Bros’, estão em negociações para a quarta temporada do concurso.

"Têm havido reuniões e, em breve, o acordo será alcançado entre as duas partes", disse uma fonte próxima do diretor Nuno Santos à 'TVGuia'.

Contudo, a nova temporada poderá ser mais curta do que as anteriores, pois ainda não se sabe quando arrancam as gravações.

"O Pedro continua a gravar a novela (Quer o Destino), em que tem um grande protagonismo, e ele também precisa de ter férias", revela a mesma fonte, apesar de saber que o ator está muito feliz por voltar à apresentação do programa.

No que toca aos 50000 mil euros de prémio, o mesmo deve manter-se, segundo a publicação.