Pedro Teixeira rendido à cumplicidade Sara Matos com a filha Maria

Apesar de já namorar com Sara Matos há mais de cinco anos, Pedro Teixeira sempre procurou manter discreta a relação da namorada com a filha Maria, de dez anos, em comum com Cláudia Vieira.Recentemente,Sara e Maria surgem juntas, numa sessão de ioga e na fotografia em questão, fazem a postura da ponte, viradas uma para a outra e surgindo bastante sorridentes.A guarda da filha de dez anos está a cargo de Cláudia Vieira, contudo a menina é presença assídua na casa do pai, sempre que desejar. Pedro faz questão de se manter a par das rotinas da menina e mostra-se diversas vezes a ajudar a pequena Maria nos trabalhos da escola.Recorde-se queA relação entre os dois foi mantida discreta nos primeiros anos.