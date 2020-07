Pedro Teixeira revela desejo de ser pai com Sara Matos

Pedro Teixeira e Sara Matos

Foto: Instagram

06:00

Juntos há cerca de cinco anos, Pedro Teixeira tem o desejo de voltar a ser pai ao lado da namorada, Sara Matos. No programa ‘Você na TV!’, o rosto do canal revelou a vontade do casal em aumentar a família em breve."Já pensamos nisso, não vai demorar muito. Gostava de ter um rapaz", disse o ator e apresentador, que não poupa nos elogios à namorada."A relação com a Sara surpreende-me todos os dias. Para além de bonita e talentosa é uma grande amiga. Acho que tenho aqui uma companheira para a vida", destacou Pedro, que se mostra cada vez mais apaixonado.