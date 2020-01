Pedro Teixeira revela embaraço em cenas de sexo: "Sou homem e às vezes..."

"Sou homem e nós, às vezes, corremos o risco de ficar excitados. Aconteceu-me uma vez. A coisa aqueceu, eu estava de calções de banho e notou-se bem. É a chamada gaita afiada", disse ainda, entre gargalhadas.



Pedro Teixeira surgiu no 'pequeno ecrã' em 2004 nos 'Morangos Com Açúcar' onde fez par romântico com Cláudia Vieira. Desde então nunca mais parou e já teve de fazer várias cenas de sexo. O ator revelou em entrevista ao 'Maluco Beleza', no podcast de Rui Unas, que tem sempre receio de gravar cenas mais íntimas.", começa por dizer.