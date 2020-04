Pedro Teixeira revela momento íntimo com Sara Matos: "Da nossa casa para a vossa"

A carregar o vídeo ...

Namorada de Pedro Teixeira está cada vez mais ativa nas redes sociais.

Pedro Teixeira está a cumprir a quarentena na companhia da namorada, Sara Matos.O ator aproveitou um momento íntimo para se mostrar na cama com a atriz, na companhia do cão de ambos., escreveu Pedro na legenda da publicação ternurenta.A cumplicidade que os une é cada vez mais evidente e os fãs ficaram derretidos com a fotografia., pode ler-se nas mensagens deixadas pelos seguidores que os acompanham.O casal tem mantido o isolamento social, sem trabalhar. Pedro Teixeira está atualmente a integrar a nova novela da TVI, 'Quer o Destino', e Sara em 'Terra Brava', na SIC. As gravações dos formatos foram suspensas devido ao surto de coronavírus e os dois têm aproveitado mais que nunca o tempo para namorar.A companheira de Pedro Teixeira tem estado também dedicada a exercitar o corpo em casa. Depois de cumprir um desafio lançado por Cristina Ferreira, onde surpreendeu , Sara partilhou, mais recentemente, um vídeo onde brilha numa dança sensual que contou com rasgados elogios.