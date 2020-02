Pedro Teixeira revela que pai o obrigou a trabalhar nas obras

"Trabalhei nas obras, dois dias, numa casa nos Foros da Amora. Era muito perto da casa de um amigo meu, e o meu pai, como eu me tinha portado mal, disse-me: tens de ir trabalhar", contou o rosto da TVI.



"Arranjaram-me um trabalho de servente com um vizinho meu. Fui segunda, fui terça e quarta de manhã. À hora de almoço fui embora. Desapareci e nunca mais disse nada", explicou o ator sobre a aventura que viveu quando era mais novo.



Atualmente a gravar a novela 'Quer o destino', a nova produção a estrear na TVI, Pedro Teixeira tenta aproveitar ao máximo o tempo livre com a namorada, Sara Matos. O ator partilhou hoje, dia 3 de janeiro, um dia romântico na companhia da namorada, Sara Matos. O casal aproveitou o dia de folgas em comum para namorar.

Pedro Teixeira surpreendeu os seguidores ao revelar que já trabalhou na construção civil, apesar de ter sido apenas por dois dias.A confissão foi feita em conversa com Rui Unas, no podcast do humorista, 'Maluco Beleza'.