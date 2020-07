Pedro Teixeira revela vontade de ser pai: “Gostava de ter um rapaz”

Pedro Teixeira esteve esta quarta-feira, dia 22 julho, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa ‘Você na TV’, e falou sobre a vontade de aumentar a família com a namorada, Sara Matos.

"Já pensámos nisso, não vai demorar muito. Gostava de ter um rapaz", disse o ator e apresentador da TVI.

Para além disso, o apresentador de ‘Mental Samurai’ revelou pormenores da relação que tem com a filha Maria, de 10 anos, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira. "A Maria tem dez anos, nem sempre posso estar com ela. Tem a casa da mãe, que definimos como a casa dela. A minha casa é a casa do pai. Passa mais tempo com a mãe", começou por dizer.

"É muito protetora. Cuida do pai, pergunta se estou bem. Se te vê mais isolado, vai ter contigo e pergunta se estás bem. Tem muito amor dentro dela", revelou, de seguida.

Recorde-se que Pedro Teixeira e Sara Matos estão juntos há cerca de cinco anos.