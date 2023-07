Pedro Teixeira sofre com separação O casal de atores anunciou a separação em junho

13 jul 2023 • 19:14

Desde que a relação com Sara Matos terminou, Pedro Teixeira tem evitado os holofotes. De acordo com revista 'TV Guia', o ator não tem atualizado as redes sociais e não esteve no festival de música NOS Alive, onde era uma das presenças confirmadas. Já na Festa de Verão da TVI, manteve-se discreto e longe dos jornalistas.



Pedro Teixeira e Sara Matos estiveram juntos durante nove anos. Da relação nasceu Manuel, que irá completar dois anos em setembro. De acordo com a publicação acima referida, o fim do namoro foi o resultado de um desgaste que atingiu um ponto de rutura irremediável. Segundo alguns amigos do ex-casal relatam, " o amor não terminou".

