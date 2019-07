as só agora é que o ator e apresentador da TVI revelou oficialmente o que o levou a deixar tudo para trás em Portugal e realizar um sonho antigo. E para surpresa de todos, nada tem a ver com o mundo da representação.O rosto da TVI embarcou numa nova aventura e está a estudar para ser chef, uma das suas grandes paixões escondidas, e decidiu inscrever-se numa das escolas mais famosas do mundo: Le Cordon Bleu.Torçam por este vosso Chef", revelou Pedro Teixeira, que se mostra bastante entusiasmado com o novo desafio.Além de afastado da filha Maria, de nove anos, Pedro também ficará um longo período longe da namorada, Sara Matos.