Penélope Cruz e Javier Bardem gozam férias de luxo em resort no Algarve

01:30

Penélope Cruz e o marido, Javier Bardem, continuam de férias no Algarve. Os atores espanhóis foram surpreendido pela ‘Flash!’ durante uma refeição no Vilalara Thalassa Resort, onde estão instalados. As imagens foram captadas na 4ª feira, 5 de agosto, e mostram-nos num ambiente descontraído ao lado de um casal amigo.As estrelas do cinema chegaram a Portugal num jato privado, acompanhadas pelos dois filhos, no dia 18 de julho. Durante o período em que têm estado no Algarve, optaram pela discrição.Estão acompanhados por uma equipa de seguranças privados, que impedem qualquer contacto com terceiros.Esta é segunda vez que o mediático casal elege o Algarve para desfrutar de uns dias descanso. A última vez que Penélope e Bardem estiveram no sul do País foi há dois anos.