Pepê, jogador do FC Porto, anunciou que vai ser pai

Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão", escreveu o casal na legenda da publicação citando um Salmo Bíblico.



"Parabéns papás, felicidades", escreveu o futebolista André Franco. "Parabéns papais! Deus abençoe", disse o colega de equipa Evanilson Lima. "Coisa linda mano. Muitos parabéns", disse o guarda-redes Cláudio Ramos.



Pepê anunciou recentemente nas suas redes sociais que vai ser pai, numa publicação que fez em conjunto com a companheiraO jogador do FC Porto, de 26 anos, mostrou nessa publicação fotografias ao lado de Valentina Marcussi, numa praia, com ambos a segurarem a ecografia.