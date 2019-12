Pêpê Rapazote deixa família e ruma aos EUA

O ator vai viajar no início do ano para o lado de lá do Atlântico à procura de trabalho após sucesso em séries como 'Narcos'.

Depois de um ano em Portugal, Pêpê Rapazote já está de malas feitas para nova aventura nos EUA em 2020.O ator terá, no entanto, de deixar para trás a família: a mulher Mafalda Vilhena, de 46 anos, e as duas filhas, Júlia, de 14, e Leonor, de 10., explicou já o ator, de 49.Para a nova aventura do outro lado do Atlântico, Pêpê Rapazote terá, também, de abandonar o elenco da novela ‘Na Corda Bamba’ (TVI) já no início de janeiro (um mês antes do final das gravações), altura em que a sua personagem Pipo será assassinada.