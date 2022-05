“Perdemos o nosso bebé ‘milagre’ no início da gravidez”: Britney Spears sofre aborto

Britney Spears, de 40 anos, está completamente “devastada” com o aborto espontâneo que sofreu, cerca de um mês após ter anunciado que estava grávida.









“É com profunda tristeza que anunciamos que perdemos o nosso bebé ‘milagre’ no início da gravidez. Este é um momento devastador para quaisquer pais”, começou por escrever a artista num comunicado partilho no Instagram, assinado em conjunto com o companheiro, Sam Asghari. “Talvez devêssemos ter esperado para anunciar até a mesma estar mais avançada. No entanto, estávamos demasiado entusiasmados para partilharmos as boas notícias.”

Apesar da dor, Britney Spears deixou claro que não vai desistir de ter um filho com o companheiro. “O amor que sentimos um pelo outro é a nossa força. Vamos continuar a tentar expandir a nossa bela família. Estamos gratos pelo vosso apoio.”





A cantora é mãe de Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, fruto do casamento anterior com Kevin Federline.





No entanto, há muito que a cantora queria voltar a engravidar. Em 2021 lamentou não poder ter filhos devido às imposições do pai, que tinha a sua tutela e consequente controlo sobre todos os aspetos da sua vida. “Tenho um DIU [dispositivo intrauterino] dentro de mim neste momento para não engravidar, mas esta suposta equipa não me deixa ir ao médico para o tirar porque não quer que eu tenha filhos”, denunciou na altura. Em novembro do ano passado, o Tribunal de Los Angeles decidiu pela sua libertação da tutela do pai.



SEGUIDORES CRITICAM EXPOSIÇÃO EXCESSIVA DO CORPO NAS REDES

Nos últimos meses são frequentes as publicações de Britney Spears em que esta se mostra nua nas redes sociais. A artista aparece nos mais diversos cenários sem roupa, em imagens sem tratamento e sem um fim profissional. Os fãs têm-na chamado à atenção devido à exposição que consideram “excessiva” e estão preocupados com a sua estabilidade emocional. Britney mostra-se indiferente às críticas.