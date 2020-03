Perseguidor de Joana Cruz já está na prisão a cumprir pena

19:19

O técnico comercial de 43 anos que perseguiu durante cinco anos a radialista da RFM Joana Cruz e o ex-namorado, o músico Alberto Índio, Jorge Lopes, foi hoje, dia 4 de março, detido pela PSP.



Após terem sido provados os crimes de ameaça e perseguição a Joana Cruz em tribunal, depois de já ter sido aplicada uma medida de coação ao mesmo homem, que o impedia de se aproximar da radialista, o criminoso foi agora detido e vai cumprir a pena de cinco anos, no Estabelecimento Prisional do Montijo.



Recorde-se que o perseguidor ameaçava a locutora de rádio e o ex-companheiro, com mensagens escritas e e com fotografias de teor sexual, assim como a sua família.



"Fiquem a saber que vos odeio e que gostava que a vossa vida fosse curta e infeliz como a minha", chegou a escrever.



Além das ameaças diretas ao ex-casal, Jorge Lopes chegou mesmo a ameaçar diretamente a filha de Alberto Índio. Ligava para o local de trabalho do músico e chegava mesmo a ameaçar que iria violá-la, uma vez que sabia qual era a escola que a menina frequentava.



As ameaças sempre continuaram enquanto aguardava em liberdade a leitura da sentença. Agora, Joana Cruz pode estar mais descansada com a situação.