Personagem de Ângelo Rodrigues entre a vida e a morte na novela da SIC

O que era suposto ser apenas ficção tornou-se mesmo realidade: poucas semanas antes de ser internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, em estado grave devido a uma infeção provocada por uma injeção de testosterona, Ângelo Rodrigues gravou cenas para a novela ‘Golpe de Sorte’ em que a sua personagem fica entre a vida e a morte.Bruno, filho da euromilionária Maria do Céu (interpretada pela atriz Maria João Abreu) é internado devido a uma doença autoimune. As cenas são emitidas pela SIC na próxima semana.Agora, o ator está internado há mais de um mês no hospital da Margem Sul, a recuperar, depois de ter atravessado dias verdadeiramente dramáticos. A situação de Ângelo Rodrigues é estável.O ator prepara-se para ser submetido à segunda cirurgia de reconstrução de parte da perna esquerda. A intervenção está agendada para a próxima quarta-feira, ao final da manhã. Esta será a última cirurgia antes de iniciar a fisioterapia.Recorde-se que o ator, de 32 anos, fez recentemente uma radiografia ao joelho direito, que pode estar a sofrer danos com o facto de suportar todo o peso do corpo. A infeção que o galã da SIC contraiu vai desde o pé até à zona lombar.