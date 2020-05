Personal trainer de Adele defende cantora após perda de peso: "Ela nunca fingiu ser algo que não era"

Adele tem deixado os milhões de fãs de 'boca aberta' após a impressionante perda de peso que alcançou, que tem estado no centro das atenções.



A cantora mostrou-se surpreendentemente mais magra, após ter revelado que já perdeu mais de 45 quilos.





Agora, o ex-personal trainer da artista, Pete Geracimo, decidiu sair em defesa da estrela e abordou publicamente o assunto, garantindo que acha "desanimadora" a postura de algumas pessoas perante a conquista de Adele.









"É triste ler comentários negativos e acusações de que aumenta a fobia por gordura, questionando a genuinidade da incrível perda de peso da Adele. Na minha experiência pessoal de trabalhar com ela, com muitos altos e baixos, ela sempre esteve ao ritmo de seu próprio tambor, dentro dos seus próprios termos", começou por defender.



"Ela nunca fingiu ser algo que não era. O que vocês viram foi o que ela conseguiu. E todos nós amamos!", disse, mostrando a admiração pela performance de Adele desde que começou a recorrer a acompanhamento para praticar exercício físico, o que conciliou com uma dieta cujo os detalhes já foram revelados.



"Naquela altura, ela dedicou-se aos treinos e melhorou as escolhas alimentares. Como resultado, ela perdeu peso consideravelmente e as pessoas perceberam. A sua transformação corporal foi espalhada por todos os meios de comunicação. A atenção que se gerou em torno disso foi impressionante", realçou.



"Ela comprometeu-se com a sua forma física, e 'está a suar'! Eu não podia estar mais orgulhoso ou mais feliz por ela! Essa metamorfose não é para conseguir vendas de álbuns, publicidade ou para que ela se torne uma modelo. Ela está a fazer isto por si mesma e pelo Ângelo", disse, referindo-se ao filho da cantora, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com o empresário Simon Konecki.



O personal-trainer aproveitou o desabafo para sensibilizar os seguidores sobre a luta de Adele, tentando pôr fim a comentários mais desagradáveis em torno do assunto.

"A minha esperança é que as pessoas apreciem o trabalho duro que ela fez para melhorar-se a si mesma, apenas para o benefício dela e da sua família. Ela não perdeu peso para fazer os outros se sentirem mal consigo mesmos. Essa transformação pessoal não tem nada a ver comigo, ou com vocês. É sobre a Adele e como ela quer viver a sua vida", concluiu. "Ela não mudou, é a Adele com a qual crescemos e amamos", terminou.





Apesar dos elogios pelo desempenho e esforço que tem demonstrado, também tem havido espaço para algumas críticas nas redes sociais que questionam os métodos usados para conseguir exibir tal forma física em poucos meses, e também a acusam de incentivar os complexos de quem tem 'quilinhos a mais'.