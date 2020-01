Personalidades da televisão dominam 'A Máscara'

A Máscara

Está revelada a identidade de mais uma das personalidades por detrás das máscaras do programa de domingo à noite da SIC.O humorista Francisco Menezes era o cantor que se escondia no fato de ‘Poodle’.Escolhido pela equipa de investigadores composta por(Carolina Loureiro não esteve presente na gravação deste episódio por se encontrar de viagem no Brasil – foi encontrar-se com o namorado, o cantor Vitor Kley) , que já apresentou o programa das manhãs da SIC (entre 2009 e 2011) e participa em ‘Levanta-te e Ri’, foi obrigado a desvendar a sua identidade. Junta-se ao lote de famosos que já tiraram a máscara: o ator Rogério Samora, a ex-modelo Diana Pereira e o humorista e músico Jel. Além disso, como a ‘Sexta’ já avançou, a atriz Mariana Pacheco é a ‘Borboleta’.Passado quase um mês sobre a estreia do formato apresentado por João Manzarra, o balanço é misto. Se, por um lado,vence aos sábados à noite, dia em que agora também é emitido, por outro, perde para o. Até ao momento, segundo a GfK, soma uma média de 1 218 900 espectadores e 24,6% de share, acima da média da estação.