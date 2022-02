PGR abre inquérito a Bruno de Carvalho por violência doméstica

Foto: Direitos Reservados

01:30

A Procuradoria-Geral da República abriu esta quarta-feira um inquérito a Bruno de Carvalho por comportamentos alegadamente abusivos contra a namorada, Liliana Almeida, no ‘Big Brother Famosos’ (TVI). Esta investigação decorre na "secção especializada integrada de violência doméstica" de Sintra. A PGR começou a investigar o caso depois de a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género ter apresentado queixa contra o ex-presidente do Sporting pelo seu "comportamento ameaçador".Também esta quarta-feira, Bruno de Carvalho deu uma conferência de imprensa em que falou sobre a sua participação no reality show. O ex-concorrente disse que considerou o jogo "uma seca" e que vai pedir as gravações de tudo o que não foi mostrado aos telespectadores. "Isto deixou de ser um jogo da vida real para ser uma chacina a um homem que não se pode defender na plenitude porque a pessoa que o pode defender está presa numa casa", disse. Além disso, acusou a produção de ‘combinar jogadas’."Disseram-me para fingir ciúmes do Kasha e da Lili. Alinhei, pensei que era uma novela, mas depois percebi que as imagens que passaram cá para fora levaram as pessoas a pensar que eu era ciumento...", revelou. Na terça-feira, Liliana Almeida demonstrou vontade em sair da casa do ‘Big Brother Famosos’ depois de receber três aviões com mensagens de Bruno de Carvalho, mas acabou por decidir continuar no programa, que acaba dentro de 10 dias.